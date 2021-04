Movilizaciones y vandalismo tiraron por la borda la lucha contra el COVID en Cali, dice el alcalde

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, entregó el balance de las marchas del 28 de abril que se desarrollaron en la ciudad, en el marco del paro nacional para rechazar la reforma tributaria. La jornada estuvo empeñada por desórdenes, saqueos y actos de vandalismo .

“El balance: 55 personas heridas, 40 de ellas con heridas leves, 15 con heridas moderadas y severas, 5 aún permanecen en instituciones hospitalarias. Por fortuna, no tenemos fallecidos en este episodio, que ha sido doloroso”, aseguró.

Inicialmente, el mandatario había reportado una persona muerta durante manifestaciones en el oriente de la capital del Valle del Cauca, pero la Policía luego precisó que el homicidio ocurrió en un hecho que nada tenía que ver con el paro nacional.

“Tenemos 80 mil millones de pesos en pérdidas, incorporando entidades financieras, 50 establecimientos de comercio completamente saqueados y deterioro a nuestro sistema de transporte masivo”, agregó el alcalde.

Ospina afirmó que los desórdenes y actos violentos fueron ejecutados de manera premeditada y en una operación avispa.

“Dichas actividades desnaturalizan completamente la legítima movilización de la ciudadanía, amparada constitucionalmente. Quienes convocan a una protesta tienen que tener evaluaciones integrales de contexto”, señaló.

Cuestionó que los promotores de la protesta la convoquen masivamente “y hoy se escondan, y no asuman la responsabilidad de lo que premeditadamente movilizaron”.

“El principal principio de un luchador social es la vida, la vida de las personas, de quienes se pueden enfermar por COVID y morir, o la vida de quienes pueden participar de manera tranquila en una movilización y ser prisionera del vandalismo”, indicó.

Enfatizó que “si el líder social y político no lee esa situación, no es líder. Por el contrario, es un limitado que no puede escenificar las transformaciones de una sociedad. Todo liderazgo tiene que tener marco y contexto y, si eso no se está presentando, no anda en nada”.

“Eso se lo quiero decir directamente el movimiento Dignidad, que ayer movilizó a la ciudadanía y hoy se esconde ante los hechos dolorosos que vive la ciudad de Cali”, sostuvo.

Nuevo pico

Según el mandatario de los caleños, si bien la reforma tributaria hay que rechazarla, no se puede arriesgar la vida de las personas con movilizaciones en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 y, muchos menos, con vandalismo.

“Lo que vamos a tener en 14 días es un pico epidémico que no queríamos tener en Cali y que veníamos cuidando muy bien desde hace algún tiempo”, aseveró Ospina, quien también es médico de profesión.

Apuntó que la ciudad venía “administrando muy bien el COVID”, había bajado los números de contagiados por día y la ocupación de unidades de cuidados intensivos, además de llevar “un proceso de vacunación ejemplar”.

“Todo tirado por la borda, porque a algunos se les ocurrió que había que movilizarse y potencializar el vandalismo”, expresó.

Los venezolanos

De acuerdo con el alcalde Ospina, en medio de los desórdenes durante las marchas del 28 de abril también se detectaron grupos de venezolanos, quienes son bienvenidos, pero no para cometer vandalismos.

“Amor con amor se paga, ustedes nos recibieron en los años 70, bienvenidos a nuestra sociedad colombiana. Pero no pueden estar en vandalismo y aquel venezolano identificado en vandalismo debe ser deportado de inmediato”, dijo.

Indicó que esa no es la manera como los colombianos quieren tener a los inmigrantes en su territorio.

“Los queremos tener produciendo, de hermanos, haciendo y construyendo una sociedad, y no en actividades vandálicas, como en el día de ayer identificamos a grupos no pequeños de venezolanos”, afirmó.

Finalmente, además de manifestar la necesidad de un concejo de seguridad con el presidente Iván Duque en Cali y contar con más ayudas tecnológicas para enfrentar hechos violentos durante las protestas, señaló que “es el momento de un acuerdo nacional para luchar contra el COVID” y “para que la insatisfacción no termine en violencia, que puede provocar muerte”.