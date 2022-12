Parquímetros en algunas zonas de Cali, una propuesta que estudia la Alcaldía

La Administración Municipal está estudiando la idea de instalar parquímetros y cobrar por el parqueadero en vías públicas, en zonas de alta congestión como Granada, Tequendama y el centro de la ciudad.

Esta propuesta, proveniente de algunos sectores privados de la capital del Valle del Cauca, tendría como fin descongestionar la movilidad.

Según el alcalde Rodrigo Guerrero, el proyecto es viable, pero habría que revisar el tema del cobro. “Las propuestas que nos han hecho dicen que se desarrollaría en alianza público – privada y se llevan el 80 % del producido”, dijo el Mandatario local.

Sin embargo, Guerrero dijo que esta iniciativa debe ser más interesante, al considerar que no es justa la forma como está planteada.

La idea está bajo estudio de la Dirección de Planeación Municipal y posteriormente sería remitida a la Secretaría de Tránsito de Cali para su aplicación.

Ciudadanos como Laura Acosta Guarín expresaron su apoyo a esta iniciativa, pues "si se podrá parquear en la calle ante la falta de parqueaderos en la ciudad y saber que solo con pagar no se van a llevar el carro, bienvenida sea".

No obstante, Fernando Valverde, comerciante del barrio Granada, calificó de desagradable la noticia y aseguró que esto alejaría a los clientes. "La zona está en plena recuperación después que nos prohibieron parqueos y realizaron obras ¿Cómo la gente va a volver al sector donde le van a poner más gravámenes?", cuestionó.

Consideró más viable la posibilidad de que los comerciantes creen parqueaderos con precios más accesibles en comparación a los que tendrían los parquímetros, pues esto "limitan a la gente para realizar una vuelta rápida".

Por su parte, Alejandro Vázquez, presidente de la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Cali, Asonod, dijo que la propuesta se debe planificar de forma apropiada, además de socializada para concientizar a la ciudadanía sobre los beneficios en términos de movilidad y uso del espacio público.

"Se debe saber cuáles son los sectores, cuántos parquímetros, el precio a cobrar. Hoy tenemos el esquema del 'trapito rojo'. Sería modificarlo por uno más moderno que le represente más ingresos al Municipio", apuntó.

Javier Mariño, líder de Tequendema y San Fernando Viejo, sostuvo que es necesario realizar un trabajo con la comunidad del sector, donde se estacionan gran cantidad de vehículos a diario debido a la presencia de muchos centros médicos y de estética. "Es positivo en la medida que mejore la movilidad y se recupere el espacio del peatón", enfatizó.