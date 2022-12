Partido Conservador da aval a Carlos José Holguín para aspirar a Alcaldía de Cali

El Partido Conservador otorgó el aval a Carlos José Holguín como candidato oficial de esta colectividad a la Alcaldía de Cali, para las próximas elecciones de octubre.

Los conservadores señalaron que la decisión fue tomada luego que Germán Villegas anunciara su retiro de la precandidatura al máximo cargo de la ciudad.

"Quiero destacar el gesto responsable del doctor Villegas de no arriesgar la administración de la ciudad por una posible inhabilidad que llegara a resultar. Este hecho hace que el aval del partido me sea otorgado, de no haber otro candidato", manifestó Holguín.

@carlosjholguin nuestro candidato para la alcaldía de #Cali todos unidos en busca de #SoluCiones RT pic.twitter.com/mZcQgNB2lm — Partido Conservador (@soyconservador) June 2, 2015

Por su parte, David Barguil, presidente del Partido Conservador, aseguró que este es un gran paso de la colectividad, respaldo del cual Holguín afirmó sentirse complacido.

Carlos José Holguín es abogado, especialista en Gobierno Municipal de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y cuenta con un diplomado en Gestión Administrativa de la misma universidad.

Asimismo, ha desempeñado diversos cargos públicos como Secretario Privado Ad - hoc de la Gobernación del Valle, Secretario de Educación y Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana de Cali.

Gracias a los miembros del DNC que por unanimidad me entregan el aval para mi candidatura a la alcaldía de Cali pic.twitter.com/vzRipbXyMR — Carlos José Holguín (@carlosjholguin) June 2, 2015