Partido Liberal y Alianza Verde inscribieron candidatos a Gobernación del Valle

Pese a la renuncia de Jorge Homero Giraldo, quien aseguró que su decisión se debió a la falta de disciplina del partido Liberal, la colectividad avaló a última hora a Óscar Gamboa, exdirector del Programa Presidencial para la Formulación de Acciones y Estrategias para el Desarrollo Integral de la Población Afro, Negra, Palenquera y Raizal, como candidato a la Gobernación del Valle del Cauca.

En ese sentido, el aspirante nacido en Buenaventura inscribió este sábado su candidatura para disputar el primer cargo del departamento el próximo 25 de octubre. El también exgobernador encargado de Chocó estuvo acompañado de líderes de la colectividad, entre ellos el senador Edinson Delgado.

@HoracioJSerpa Inscripción de Oscar Gamboa @Osgazu como Candidato del @PartidoLiberal a la Gobernación del Valle. pic.twitter.com/gqiDUaY26m — Julio César Martínez (@julio_martinezp) July 25, 2015

Otro candidato que se sumó este sábado a la contienda electoral fue Mauricio Ospina, quien aspirará a la Gobernación por la Alianza Verde, partido que le concedió el aval que no encontró en el Polo Democrático, que finalmente optó por apoyar a Alejandro Ocampo .

“Es un compromiso con el Valle, no dejaremos que la corrupción ni la inexperiencia nos arrebaten nuestra esperanza”, dijo Ospina, tras realizar su inscripción en la Registraduría.

Por otra parte, Michel Maya, también de la Alianza Verde, se inscribió como candidato a la Alcaldía de Cali en horas de la mañana. “La batalla hay que declarársela a la desigualdad a la pobreza y pobreza extrema que no ha cambiado en los últimos 20 años. Por eso, el eje central es generar empleo, desarrollo socioeconómico y una transformación educativa que permita que las personas sean buenos seres humanos”, aseguró.

Inscripcion candidaturas de Alcaldia, Concejo y Asamblea... Recuperando al Verde de las malas practicas politicas!!! pic.twitter.com/sson8QKBxI — Sebastian Estrada (@SebasEstradaM) July 25, 2015