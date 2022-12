Pasajeros afectados en aeropuerto de Palmira por cierre de pista aérea en Bogotá

Por un avión que se varó en una pista en el terminal aéreo de Bogotá y que obligó su cierre temporal, decenas de viajeros tuvieron que pasar la noche en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira y que le presta el servicio a Cali en el Valle del Cauca.

La mayoría de las personas venían de Cartagena, Barranquilla y San Andrés, e iban rumbo a Bogotá. La situación también afectó a viajeros que se disponían a salir del país, todos denunciaron que se vieron en la necesidad de dormir en el suelo, sin recibir ayuda de las aerolíneas.

“El capitán de la nave dijo que le habían reportado un accidente que había sucedido en El Dorado. Como a los 20 minutos, nos volvió a decir que el accidente era grave en Bogotá y teníamos que regresarnos para Cali”, contó Orlando Macías, pasajero afectado.

Una vez aterrizaron en el terminal aéreo de Palmira, los viajeros se encontraron con que la situación no había sido solucionada y no tuvieron dónde irse.

“Nos devolvieron después de 40 minutos a Cali, llegamos y no había nada resuelto. No nos brindaron hotel, sólo a los niños”, dijo Carolina Dueñas, pasajera afectada.

Hacia las 10:00 de la mañana de este miércoles se empezó a descongestionar el aeropuerto para que las personas afectadas pudieran llegar finalmente a sus destinos.