Pasajeros se salvaron de morir luego que encapuchados intentaran quemar un bus en vía Panamericana

El hecho, al parecer, fue perpetrado por infiltrados a la protesta indígena. Un camión que transportaba cerdos también fue incinerado.

Momentos de pánico vivieron por lo menos quince personas que viajaban en un bus adscrito a la Empresa Tax Belalcazar, cuando encapuchados atacaron con papas bomba el vehículo.

Publicidad

Esto ocurrió en la tarde del martes 2 de abril, sobre la vía Panamericana entre Popayán y Cali, en el sector conocido como El Túnel, en Cajibío, Cauca.

"Salieron unos indígenas, por ahí unos quince, y me hicieron atravesar el carro. Me lanzaron papas bombas y me incendiaron el vehículo. Estábamos ahí encima del carro cuando, lanzaron una media con gasolina y el vehículo se prendió", señaló el conductor del bus.

Los pasajeros se salvaron de morir quemados. Una de las mujeres que se encontraba dentro del automotor grabó con su celular el momento en que un hombre se sube al mismo y lanza un explosivo.

"Vienen, le rosean gasolina al bus y lo prenden. No les importó que estuviéramos ahí. Me prendieron candela, a mí propiamente me cayó gasolina", relató una de las afectadas.

Publicidad

Vea también:

Un muerto y varios heridos dejan enfrentamientos entre manifestantes y Fuerza Pública en Cajibío A esta situación se sumó otra en El Cairo, también Cajibío, donde supuestos infiltrados prendieron fuego a un camión cargado de cerdos.

Publicidad

Ambos hechos han causado la indignación de conductores y pasajeros que permanecen en la Terminal de Transportes de Popayán, así como de la comunidad en general. Quienes están dispuestos a viajar por la vía alterna al bloqueo, han expresado su temor de ser víctimas de actos vandálicos.

"Esto no es ningún paro, es vandalismo. ¿Cómo se atreven a quemar un carro con pasajeros y un camión con cerdos? Estamos perjudicados totalmente. Ayer tenía una cita con mi señora en la ciudad de Cali y no se pudo ir. Pedimos al señor presidente que solucione este problema lo más pronto posible, porque tenemos todo el departamento bloqueado", dijo William Betancourt, conductor.

Cabe resaltar que horas antes a estos hechos, encapuchados habían tumbado árboles y taponado la vía. Luego se presentaron los disturbios en los que lamentablemente un indígena Páez fue asesinado.

En contexto:

Publicidad