Pasó su billetera al ser requerido por autoridades y se la devolvieron sin plata

Gustavo Ibargüen asegura que en la madrugada del lunes festivo 9 de enero, cuando iba a bordo de una motocicleta con una familiar, fue requerido por cuatro policías quienes le pidieron sus documentos en un barrio del oriente de Cali, Valle del Cauca.

Sostiene que había consumido licor, pero denuncia lo que, según él, sería un procedimiento irregular por parte de los uniformados, pues le habrían extraído un dinero de la billetera sin su consentimiento.

“A lo que abro la billetera con los papeles, me dice que lleve a mi familiar a la casa y que tenía de 10 a 15 minutos para que regresara y 'cuadrar cortico'. A lo que yo regreso, los policías me entregan la billetera y me dicen que así quedamos. Luego, abro la billetera y me doy cuenta que no tengo el dinero que tenía, eran entre 140.000 y 150.000 pesos, ellos se los quedaron”, contó Ibargüen.

Luego de lo sucedido, el denunciante llamó a la línea 123 y al sitio fue enviado un funcionario de la Sipol. En presencia de este, alcanzó a grabar un corto video en el que se ve a algunos de los policías que estarían implicados en el hecho.

“Nos damos cuenta que dos de ellos ya tienen antecedentes por lo mismo. Simplemente cuando llegó el señor de la Sipol, uno de los policías como yo lo estaba grabando, me dijo que no lo grabará y que agradeciera que estaba informado porque si no el problema sería personal y lo arreglábamos a golpes”, agregó el denunciante.

El coronel Henry Jiménez, subcomandante de la Policía de Cali, dijo que el caso ya está siendo analizado en un comité de asuntos internos.

“Se va a dar el debido proceso para que los policías también digan qué realmente pasó y, de acuerdo al resultado de la investigación, se podrán aplicar los correctivos disciplinarios que hay lugar en la Ley 1015, como de suspensión, multa o destitución, de acuerdo a la gravedad de la falta”, manifestó el coronel Jiménez.

Los policías seguirán en sus cargos mientras se adelanta la investigación.