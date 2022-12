Pastor de iglesia cristiana habría abusado sexualmente de varias mujeres en Cali

Dos mujeres aseguraron que llegaron a la Iglesia Cristiana Hosanna en el norte de Cali, cuando aún eran menores de edad y bajo la misma condición: ausencia de la figura paterna. Esta situación, según algunos ex miembros de la congregación, era aprovechada por el líder espiritual Alexánder Alzate Pulgarín para abusar sexualmente de las jovencitas.

“Una niña llegó con historial de abusos y drogadicción a causa de los abusos.En medio de la consejería, el señor Alexander Alzate contrario a orientarla, abusó de ella y le dijo que es a causa de los demonios que hay en ella que comete esos abusos”, dijo Gustavo Rodríguez, ex miembro de la congregación.

Las víctimas de este hombre, quien se encuentra en la cárcel desde hace 13 meses, decidieron contar sus historias.

“Fue aproximadamente de los 12 a los 20 años y fue poco a poco, un proceso lento porque primero se ganó mi confianza y después comenzó el abuso, yo era menor de edad”, contó una de las víctimas de abuso sexual.

Ellas revelaron que en esa época se programaban piyamadas en la casa del supuesto líder espiritual.

“Ahora que salen las víctimas a hablar, nos damos cuenta que en esas reuniones de piyamadas más de la mitad de las que iban a esa casa, resultaron siendo víctimas y todas con el mismo patrón”, manifestó otra víctima.

Las mujeres revelaron que no han podido superar las secuelas del abuso sexual constante al que fueron sometidas.

Debido a este escándalo y como consta en un documento, la Asociación de Ministros Cristianos Evangélicos del Valle separó a Alexánder Alzate Pulgarín de su cargo como pastor de esa iglesia. Esta persona está siendo juzgada en la actualidad.