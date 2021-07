Patio 4, artista de salsa choke, fue víctima de atentado en Cali: el arma se atascó y salió a correr

El artista de salsa choke Patio 4 fue víctima de un ataque armado en el suroriente de Cali . El hecho ocurrió en un restaurante del barrio Ciudad 2.000, al que llegó junto con su pareja luego de grabar unos videos publicitarios.

“Estábamos hablando de un show… Veo que una moto pequeña llega y le veo el rostro a una persona que me está mirando fijamente, pero todo pasa muy rápido, no se detiene. Llega en la moto, hace el movimiento, saca la pistola y se viene hacia a mí directamente”, dijo Patio 4, durante una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram.

Patio 4 aseguró que, en ese momento, empujó la mesa en la que se encontraba, se paró y salió a correr.

“Al voltearme, veo que me apunta, acciona el arma en tres, cuatro ocasiones, y el disparo no le sale. Yo corro por la otra puerta del restaurante y al voltearme veo que se sube el muchacho de parrillero y escucho que grita ‘alcanzalo’, ‘alcanzalo’”, afirmó.

Contó que giró por una esquina y se encontró con un carro parqueado en la calle y una moto estacionada en el andén que le impidió el paso, pero esta se encontraba detrás de un árbol y eso le permitió pasar desapercibido ante los delincuentes, que pasaron de largo.

“Si me está pasando esto es por pura envidia… Yo no me he metido con nadie y, a las personas que hicieron, esto les pido que no lo hagan. Perdónenme la vida, no me he metido con ustedes, si fue algo que dije en las entrevistas cuando mataron a Junior Jein , yo me expreso por mi dolor y no con el ánimo de herir a nadie ni sacar conclusiones”, afirmó.

Patio 4 sostuvo que no sabe qué pasó con ‘el Caballo’, como se le conocía al cantante también de salsa choke y música urbana, y que no tiene la menor idea de quiénes lo asesinaron.

“Yo tengo dos hijos, tengo mi pareja, mi hogar, mi familia. Yo no le hago daño a nadie, yo hago música. Es triste pedir que me perdonen la vida, cuando yo no he hecho nada malo”, concluyó.

El atentado en contra de Patio 4 fue perpetrado en la tarde del pasado miércoles, 21 de julio de 2021.