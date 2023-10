Patrullera que frustró robo en Cali: "Mido 1,50 y me he enfrentado a delincuentes mucho más grandes"

Sin pensarlo dos veces y con la convicción de que su labor es proteger a la ciudadanía, la patrullera Angie Tatiana Mosquera, de 27 años de edad, l ogró detener a un hombre armado que pretendía hurtar una lujosa camioneta en el barrio Nueva Tequendama , sur de Cali. Eran dos los criminales que estaban perpetrando este delito.



“Me tiro prácticamente del vehículo policial, veo que un ciudadano se baja de su vehículo, escucho disparos, observo que otro sujeto sacar el arma de fuego. Inmediatamente, yo saco mi arma de dotación y acciono la misma lesionando al individuo”, narró la patrullera.

“Tuvo una reacción extraordinaria. Protegió nuestras vidas, fue un ángel en la vida de mi esposo y mía”, expresó la víctima del robo frustrado. La patrullera le disparó en la pierna al delincuente. El otro ladrón trató de escapar en la camioneta, pero fue interceptado por más policías que llegaron al lugar.

Angie Tatiana valora el trabajo en equipo. Su compañero también aportó a esta persecución, que terminó en la captura de los dos hombres.

“La patrullera Angie es una berraca. Tuvo la capacidad, la suficiente tenacidad y valentía de descender del vehículo. Cuando me percaté estaba solo en la moto siendo arrastrado por la camioneta”, agregó Javier Arias, subintendente de la Policía de Cali.



Angie es una de esas mujeres que le dice al mundo que las capacidades están en la mente y que el cuerpo se une a ellas.



“Yo mido 1,50 metros y me he enfrentado a delincuentes mucho más grandes que yo, me he tenido que enfrentar a esa delincuencia que solo me supera en tamaño, en peso”, resaltó la patrullera en Cali.

Los dos señalados delincuentes fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades judiciales. Deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. La Policía también recuperó los elementos hurtados y el vehículo, y los devolvió a sus dueños.

En Cali, dentro del cuerpo de la Policía Metropolitana hay más de 1.200 mujeres que día a día trabajan para contrarrestar la delincuencia y brindar apoyo a la ciudadanía.