Pedaleó de Bogotá a Cali en busca de recursos para correr en famosa ultra trail

Foto: cortesía Jhosep Moreno

Con su equipaje al hombro y sus manos sobre el timón de una bicicleta, Jhosep Moreno Herreño emprendió el pasado 20 de julio una travesía desde Bogotá con el propósito de pedalear hasta Cali. Tras recorrer 460 kilómetros en tres días, llegó a la Sultana del Valle en busca de recursos para participar en la reconocida competencia Ultra Trail Du Mont Blanc que se celebra en Europa.

"Estaba sentado en un escritorio enviando propuestas deportivas a diversas personas. Una amiga de Cali fue uno de mis destinatarios, le comenté mis objetivos y me dijo que, aunque ella no me podía ayudar, conocía algunas personas que quizá sí, y me informó que querían conocerme. Al ver una luz de esperanza para la recolección de dinero para mi viaje, salí pedaleando una vez más por uno de mis sueños", cuenta Moreno.

De la capital del país llegó a Ibagué y al segundo día continuó su recorrido hasta Buga, pero pausó su viaje en Calarcá tras el agotamiento ocasionado por el durísimo alto de la Línea. El 21 de julio a las 2:00 a. m. retomó el camino al Valle del Cauca y hacia las 9:00 a. m., a pesar de la lluvia y los riesgos, llegó a la Ciudad Señora, donde fue acogido en casa de un amigo.

"Antes de salir de Buga aproveché para visitar al Señor de los Milagros y recibir su bendición. En Cali visité diversos grupos de entrenamiento y logré difundir mis proyectos deportivos. Confieso que jamás lo había hecho y siempre estuve con la esperanza de poder conseguir los recursos para mi viaje, me quedé unos días y, aunque no logré mi propósito, gané cosas valiosas, conocí nuevos amigos, me gocé la ciudad y entendí porque le llaman la Sucursal del Cielo", manifiesta.

Jhosep tiene 22 años y los últimos nueve los ha dedicado a ser atleta de alto rendimiento. Actualmente, cursa sexto semestre de arquitectura en la Universidad Católica e inauguró su propia empresa de mensajería en bicicleta.

El joven asegura que correr es su pasión, su forma de enfrentar la vida y retar su autoconocimiento."Me permite ir más allá de la zona de confort, del estrés y de la cotidianidad, encuentro nuevos espacios de distracción y de paz. Tener la oportunidad de correr por una montaña es único, se encuentra una conexión directa con la naturaleza".

Moreno ha participado en diferentes certámenes nacionales como media Maratón de Bogotá, la carrera San silvestre de Chía, el Sunset Race e internacionales entre los cuales están The North Face en Venezuela y Patagonia Run 100km en Argentina.

Ahora, la meta del bogotano es convertirse en el primer atleta de Colombia en subir al podio de la Ultra Trail Du Mont Blanc, sueño que estuvo a punto de cumplir en 2015 cuando ocupó el cuarto lugar en la categoría 101 kilómetros. "Debido al agotamiento y una alimentación poco apropiada antes de la carrera, tuve que detenerme en varias ocasiones y, por esto, quedé fuera del podio".

Esta competencia, que tendrá lugar el próximo 26 de agosto, inicia en la localidad italiana de Courmayeur, cruza por Suiza y finaliza en Chamonix, Francia.

Jhosep aún mantiene viva la esperanza de estar en este prestigioso evento, para lo cual requiere cerca de nueve millones de pesos. Para obtener información de cómo ayudar, puede escribir al correo jhoseptrailrunner@gmail.com o llamar a la línea 3133703619.