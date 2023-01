“Pedía auxilio”: joven médica fallecida habría caído del edificio en medio de discusión con su novio

Aunque la Policía había informado que la caída fue desde el tercer piso, la familia de la víctima asegura que fue desde el quinto. Su hermana habló de lo sucedido.

La muerte de Valentina Castro Rojas, de 23 años de edad, se presentó en un edificio del barrio El Caney, sur de Cali, durante la madrugada del pasado domingo 19 de agosto. Claudia Castro dijo que, antes que su hermana cayera al vacío, ella tuvo una discusión con su novio.

“Mi mamá la llamó porque tenían un paseo. Valentina alcanzó a gritar y le decía a mi mamá que la ayudara, le pedía auxilio. Una persona que está pidiendo auxilio definitivamente no se va a suicidar”, dijo la familiar.

La hermana aseguró que “los vecinos del edificio donde vive este muchacho reportaron a la Policía que se oían gritos de pedir auxilio, golpes y que se tiraban cosas”.

“Estaba con tragos. Ella llamó a la mamá y que había estado tomando”, dijo Gloria Rebellón, habitante del barrio El Caney.

Según Claudia Castro, momentos después, la Policía acudió al sitio y el novio de su hermana, a quien no dejaba salir del apartamento, le dijo que “todo estaba bien y que no pasaba nada”, por lo que las autoridades se retiraron.

“Cuando volvió a subir un vecino, dijo que la había visto tirada en el piso y que él no dejaba entrar a nadie. Ya después, cuando volvió la Policía nuevamente, fue que encontraron el cuerpo de Valentina”, afirmó la hermana de la joven fallecida.

Tragedia por joven médico que falleció tras caer de apartamento ubicado en un tercer piso Según la familia de la víctima, la caída se produjo desde un quinto piso y no un tercero, como había señalado inicialmente la Policía. Además, ocurrió en la parte interna del edificio.

Asimismo, la hermana sostuvo que, según les informó la Fiscalía, la forma como fue hallado el cuerpo no refleja indicios de que se haya tratado de un suicidio.

“Lo único que pedimos es que se haga justicia, que se aclare, porque Valentina no era una niña con conductas suicidas. Ella amaba su vida, estaba a punto de graduarse, tenía proyectos de especializarse”, dijo Claudia Castro.

Entretanto, Sebastián Vallejo, el novio de la joven fallecida e instructor en un gimnasio, fue retenido por la Fiscalía para ser interrogado.

“Él nunca presentó una conducta agresiva en el tiempo que compartió con nosotros. No sabemos qué pasó y él solo dice que ella se tiró, pero Valentina no era de esas personas”, dijo Claudia, al puntualizar que, tras los hechos, él no daba muestras de preocupación.

Valentina era estudiante de medicina de la universidad San Martín de Cali y su grado estaba previsto para enero próximo. La Policía dijo que no se pronunciará por el momento, ya que considera este caso como accidental.