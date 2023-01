Pediatras de hospital en Popayán salieron a protestar tras escuchar que no los iban a contratar más

Se declararon en asamblea permanente y protestaron frente a la entrada principal del centro asistencial exigiendo garantías laborales.

Pediatras del Hospital Universitario San José de Popayán aseguran que, después de diez años, la administración del centro asistencial les quiere cambiar la modalidad de contratación.

“Escuchamos que no íbamos a ser contratados para la vigencia de 2019. La gerente nos informó en dicha reunión que no se iba a realizar contrato para nosotros. Ella solo aduce que tiene autonomía de tipo administrativo”, dijo Victoria Eugenia Solano, pediatra del hospital.

Entretanto, la gerente del Hospital Universitario San José, Derlin Delgado, aseguró que lo que se está tratando de hacer es unificar la contratación, de acuerdo a las necesidades del centro asistencial.

“No va a haber ningún despido masivo, por eso, convoco a los ocho pediatras, pues no hemos conocido por parte de ellos la inconformidad porque la reunión que sostuvimos con ellos fue con el gerente y afiliados a una asociación sindical, Asomed”, afirmó la funcionaria.

Usuarios piden mantener y mejorar las condiciones de los profesionales y destacaron el buen servicio que prestan para sus hijos.

“Simplemente, pedimos unas mejores condiciones para ellos, para el hospital, para los pediatras, ya que cumplen una función vital para el departamento y los niños”, aseguró Juan Camilo Jojoa, usuario del centro asistencial.

“Nosotros los usuarios necesitamos de ese servicio”, anotó, por su parte, la usuaria Mercedes Barboza.

A pesar de la jornada de protesta en la capital del Cauca, los pediatras garantizaron la atención de sus pacientes.