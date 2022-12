Penalizarán a operadores del MÍO que no cumplan con el servicio

Bajo los parámetros de cumplimiento y regularidad, Metrocali realizará un balance quincenal sobre los operadores que prestan mejor servicio y los que deben realizar ajustes.

Este modelo de rendición de cuentas fue presentado este martes por el presidente de la entidad, Luis Fernando Sandoval, desde la Terminal Andrés Sanín.

Sobre la base de estos indicadores se aplicarán incentivos y sanciones a partir de abril, a través de la distribución de ingresos a los concesionarios.

"Los concesionarios tendrían afectaciones económicas en sus ingresos por no poner en operación los buses programados, no mantener los certificados de operación de los buses vigentes y no responder, en los términos de ley, a las quejas y reclamos de los usuarios", señaló el funcionario.

Durante su intervención, Sandoval dio a conocer el desempeño de los operadores durante la segunda quincena de enero del 2015, donde la empresa mejor calificada fue Blanco y Negro, seguida por ETM, luego GIT Masivo y, en último lugar, Unimetro.

Asimismo, reveló que las alimentadoras A14B, A41B, A12D, A12B y A19B, pretroncales P14A, P57, P10D y P52A, troncal T50 y expresa E52, son algunas de las rutas del sistema que requieren mejoras.

No obstante, también destacó que las alimentadoras A03, A32, A34, A36 y A37B, pretroncales P30B, P24A, P40B y P52C, troncal T40 y expresa E37 tuvieron un buen comportamiento entre el 16 y 31 de enero.

Finalmente, el presidente de Metrocali anunció que la primera rendición de cuentas oficial sobre el cumplimiento del servicio por parte de los operadores será presentada el próximo 25 de febrero.