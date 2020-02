“Pensaron que me había ‘cachoneado’”: Greeicy da detalles de rumor desmentido sobre ruptura con Mike

La artista caleña se volvió a referir al revuelo que causó dicha situación, a la cual la pareja, hace unos días, le salió al paso. También, hizo otros anuncios.

La cantante colombiana y jurada de A Otro Nivel viaja este 12 de febrero de 2020 a Estados Unidos porque inicia su primera gira en ese país.

“Estoy muy feliz porque viene una temporada difícil respecto a los tiempos, porque voy a estar entre Colombia y Estados Unidos al tiempo. Se me dio la oportunidad de empezar a abrir los caminos por allá”, dijo la caleña.

Greeicy anunció que en total dará cuatro shows en el país norteamericano.

“Ya hablo y todo como extranjera. Estaremos en New York, Miami, Orlando y Charlotte. Regresamos a Colombia a grabar A Otro Nivel y vamos a estar así durante un mes y algo”, dijo.

Pero Greeicy, además, iniciará próximamente gira por Colombia al lado de su inseparable compañero Mike Bahía, con quien recientemente desmintió un rumor sobre su posible ruptura amorosa.

“Nunca me imaginé que esto me fuera a pasar y la gente supuso que terminamos, algo pasó... Al pobre Mike le empezaron a tirar en las redes, pensaron que me había 'cachoneado'”, contó la artista.

Vea la entrevista completa con Greeicy Rendón en la emisión de Noticias Caracol del mediodía de este miércoles 12 de octubre de 2020.

