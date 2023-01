Pensionado que había sido secuestrado en Dagua, occidente del Valle, fue dejado en libertad

El retenido, un hombre de 76 años de edad, había sido raptado por delincuentes que se hacían pasar por integrantes de la guerrilla del ELN.

Con cordones de zapato mantuvieron atado de las manos a Humberto Ospina Díaz, un pensionado de una empresa de aseo de Cali.

Varios hombres armados se lo llevaron a pocos minutos de su casa, cuando se movilizaba en una motocicleta.

“Me dijeron que yo estaba detenido porque había cogido de estar subiendo y bajando. Yo, más o menos, conté unos diez”, señaló la persona liberada.

Familias de policías secuestrados en Buenaventura asistieron a homilía para pedir por su liberación Después de 16 horas de secuestro, en las que lo hicieron caminar por la zona montañosa del municipio de Dagua, fue liberado y logró reencontrarse con su esposa.

La mujer asegura que le exigieron una millonaria suma de dinero.

“Me pidieron $20 millones y yo les dije que nosotros no éramos personas solventes, que si querían fueran y vieran que no teníamos ni tierra ni casa”, añadió la esposa.

La Policía aseguró que los delincuentes lo dejaron en libertad por la presión que ejercieron los organismos de seguridad.

“Esos bandidos, debido a tanta presión, toman la decisión de soltar y liberar a nuestro querido Humberto que ya hoy en día lo podemos entregar a sus familiares”, explicó el mayor Héctor Fabio Toro, comandante del Distrito 5 de la Policía del Valle del Cauca.

El Ejército reveló que los secuestradores son delincuentes comunes y no del ELN, como se habrían identificado.

“La información que se maneja por parte de inteligencia es la presencia de cuatro sujetos por ese sector provenientes del Cauca, donde ya se tienen referenciados”, manifestó el coronel Hélber Sánchez, comandante del Batallón de Alta Montaña N° 3.

En el área donde se produjo el secuestro y donde fue liberado el hombre de 76 años, se realizan patrullajes para tratar de dar con el paradero de los secuestradores.