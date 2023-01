“Pensó fue en la vida del señor”: policía se volvió héroe al rescatar a octogenario que cayó a caño

La comunidad resaltó su valor y arriesgada labor sin pensar en los peligros que corría. El acto quedó registrado en video.

Sin pensarlo dos veces, el patrullero Fernando Garcés se lanzó a un canal de aguas residuales en el barrio San Luisito, nororiente de Cali, para rescatar a un hombre de 80 años quien se resbaló y cayó al fondo.

“Me ayudaron a bajar cómodamente, cuando llegué, le digo que se tranquilice, que todo va a salir bien, que lo voy a sacar”, afirma el valeroso policía.

Los olores nauseabundos y el alto nivel de las aguas no fueron excusa para el patrullero, quien solo pensó en salvarle la vida al abuelo, que por sí solo no había sido capaz de salir.

“Lo tomé del brazo, lo logré sacar hasta cierto punto, pero los muchachos me dieron más cuerda, se la amarré a la cintura. Entonces, lo tomé de ahí y la otra cuerda la tomé con mi brazo izquierdo y los muchachos empezaron a halarme hasta salir del caño”, dijo el uniformado.

La comunidad resaltó la acción heroica del policía, que, como afirmó el ciudadano Antonio Tamayo, “gracias a Dios lo auxilió en el momento más oportuno”.

“Se arrojó y sacó al señor en una acción muy valiente, muy valiente y muy servicial el agente, no miró su uniforme ni nada, no dijo: ‘Estoy bien vestido, yo no me voy a meter allá’. No, para nada. Y no lo pensó, él pensó fue en la vida del señor”, asegura Tamayo, quien reside en la zona.

El patrullero expresa que esa vocación de servicio la heredó de su mamá, quien espera se sienta orgulloso de él.

“Me ha enseñado lo que es el compromiso que uno tiene con el trabajo, otra cosa que me da mucho gusto es que mis hijos están viendo esto y yo quiero ser un ejemplo para ellos”, dice el uniformado.

El adulto mayor rescatado no quiso recibir atención médica y prefirió dirigirse a su casa en el barrio 4 Esquinas.