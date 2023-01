¡Pequeña, pero tremenda! Esta caleña tiene tan solo 8 años y ya es una estrella del BMX mundial

En las pistas del mundo, el nombre de Guadalupe Palacios cada vez rueda con más velocidad.

“No sabía que era un mundial y, cuando fui al primero, me alegré mucho. Me sentí alegre de haber ganado el mundial”, dice la pequeña deportista.

Con tan solo 8 años de edad ya es doble campeona del mundo en el BMX categoría challenger, títulos que la ponen a soñar y trazarse una meta a largo plazo.

“Mi sueño es llegar hasta unos olímpicos y montarme en lo más alto del podio y darle la medalla a Colombia”, asegura.

Estar en el partidor no es fácil, por eso, cada competencia hace honor a su nombre y se encomienda a quien lo inspiró. “Le rezó a la Virgen de Guadalupe para que me vaya muy bien en todo”, dice.

Doble campeona mundial, panamericana y con un sinnúmero de títulos nacionales, Guadalupe ya tiene la bendición de la máxima exponente de su deporte, Mariana Pajón. “Cuando ella vino al nacional de Cali, me dijo que yo era muy tremenda”, afirma.

Con su talento y dedicación, esta pequeña deportista espera llegar lejos sobre los pedales y consagrarse en el BMX.