Pequeños judocas vallecaucanos realizaron ‘Judotón’ para viajar a Panamericano

Los judocas de Jamundí en el Valle del Cauca tienen ganas de llegar lejos en su deporte. Es así como los pequeños de la categoría Sub 13 y Sub 15 hicieron una ‘Judotón’ para recoger fondos que les permitan viajar al Panamericano en República Dominicana.

“Quiero viajar a otros países más en avión y quiero viajar a República Dominicana para traer la medalla de oro”, dijo la judoca vallecaucana Valeria Guerrero.

Son 16 judocas de Colombia los que viajarán a la competencia en el país ubicado en el archipiélago de las Antillas Mayores, con el apoyo de Coldeportes y a Federación de Judo. Sin embargo, Jamundí es reconocido por ser la cuna de los campeones en este deporte.

“Es muy importante que se fogueen internacionalmente, el Gobierno ayuda pero no se puede esperar todo de ellos, a mí también me tocó”, contó Yuri Alvear, medallista olímpica de judo.

Estos pequeños, actuales campeones nacionales, realizaron la ‘Judotón’ el pasado sábado en Jamundí. Sin embargo, siguen requiriendo la colaboración de la ciudadanía, pues necesitan $50 millones para viajar a Centroamérica con la esperanza de poner a Colombia en lo más alto del podio.

Las personas que deseen colaborar a estos jóvenes podrán realizar sus aportes económicos en la cuenta de ahorros No.15782315-9 del Banco AV Villas a nombre de Luz Adiela Álvarez, presidenta del Club AsoJamundí, al que pertenecen los atletas. Si desea más información, puede comunicarse con la línea celular 310 675 10 42.