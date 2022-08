Periodista denuncia que fue víctima de un “perfilamiento racial” en aeropuerto de Cali

La periodista y escritora Edna Liliana Valencia, quien además fue consultora para la película de Disney 'Encanto', inspirada en Colombia, denunció este jueves en redes sociales que fue víctima de racismo en el aeropuerto de Cali, cuando un policía le pidió que le dejara tocar su cabello y ella no accedió a la solicitud.

“Fui víctima de un caso de perfilamiento racial en el aeropuerto de la ciudad de Cali, Colombia. Un policía registró todas mis cosas y me pasó por los rayos x después de que yo me negara a dejarme tocar el cabello. ¿Les ha pasado?”, escribió Valencia.

Publicidad

En el video, publicado en su cuenta de TikTok, la comunicadora registró toda la situación que tuvo que atravesar en la terminal aérea.

“Después de que pasé mi maleta, el policía me dice: ‘disculpa, necesito que me dejes tocar tu cabello’. Yo digo por qué, ‘¿cómo así que necesitas tocar mi cabello?’”.

@ednalilianavalencia Fui victima de un caso de pefilamiento racial en el aeropuerto de la ciudad de Cali, Colombia. Un policía registró todas mis cosas y me pasó por los rayos x después de que yo me negara a dejarme tocar el cabello. Les ha pasado? ♬ sonido original - EdnaLilianaValencia

El uniformado insistió en que tenía que tocarle su pelo y, ante la negativa de Edna, la sometió a un control de “rutina”. La periodista pasó a un salón donde le revisaron sus cosas y luego también fue sometida a revisión de rayos x.

“Yo lo que veo es que solo me estás deteniendo a mí y a nadie más”, exclamó indignada mientras trataba de que el policía le explicara qué tenía que ver todo el procedimiento con su cabello.

Publicidad

“Me hicieron pasar por la máquina de rayos x, por supuesto no encontraron nada, el policía me dejó seguir para abordar el avión”, señaló.

Finalmente, desde la sala de espera, Edna contó cuál fue la versión del uniformado: “Que no es un tema racial, sino un tema estadístico, que tres de cada cuatro mujeres que llevan el cabello exactamente así, como el mío, resulta ser una peluca y que debajo de eso están transportando droga”.

Publicidad

Sin embargo, Edna cuestionó que muchas mujeres llevan pelucas de pelo liso, extensiones, pero a ellas no le revisan el cabello, pero sí lo hacen a las que tienen cabello afro como el suyo.

“Es un claro perfilamiento racial de los cuales en Colombia son todos los días y en el resto del mundo también”, subrayó.