Perro fue atacado con palos, piedras y cuchillo por varias personas en oeste de Cali

El hecho se registró en el barrio Bella Vista luego que el animal mordiera a otra mascota del sector. Autoridades ambientales indicaron que el canino permanece estable pese a las heridas.

"Vio un perro, se fue en carrera y se agarraron, entonces los dueños del perro empezaron a atacarlo. Recibió golpes hasta decir no más, le partieron palos, le tiraron a dañar los ojos, lo chuzaron con un cuchillo y le dieron patadas entre un poco de gente", dijo Yuli Escobar, propietaria del animal agredido.

La mujer expresó que su mascota no mantiene en la calle y tampoco es agresiva, por lo que no entiende lo sucedido.

"Mi hijo fue a la tienda y dejó la puerta abierta entonces ahí mismo el perro se salió. Cuando se escuchó el alboroto, cuando yo salí la gente estaba encima del perro y no les importó que mi niño estuviera allí", agregó Escobar.

Por su parte, Eliecer Zorrilla, comandante de la Policía Ambiental de Cali, manifestó que este es un nuevo caso de intolerancia en que las personas se desquitan con los animales. "Las leyes en Colombia son muy laxas, no es considerado un delito para poder judicializar estas personas", sostuvo.

El perro se encuentra nuevamente con sus propietarios. Asimismo, la policía ambiental afirmó que solicitará la investigación pertinente a las entidades protectoras de animales.