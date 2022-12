Persiste polémica por destrucción de casetas de vigilancia en Cali

Por orden de Planeación Municipal, 15 casetas de vigilancia fueron retiradas en Cali para recuperar el espacio público. La comunidad rechazó esta decisión, pues estas estructuras fueron construidas con recursos propios para brindar seguridad en el sector.

Para el Gobierno municipal, el inconveniente es que estas casetas se encuentran ubicadas en zonas verdes y andenes públicos. Además, el material y el tamaño de la construcción no están regidos por lo que el decreto señala.

“Nos afecta bastante porque por aquí hay muchos vándalos y vicioso. Los ladrones se han subido a las copas de los árboles para ver en qué casa pueden robar”, indicó Míryam Cortés, afectada por inseguridad.

Las casetas están siendo demolidas y Planeación Municipal argumenta que invaden las zonas verdes en los diferentes barrios de la ciudad.

José Rodrigo Colorado lleva ocho años como vigilante de cuadra y asegura que él y sus colegas evitan a diario numerosos robos. “La policía no nos presta ningún apoyo, los llamamos y llegan a los 20 ó 30 minutos”, señaló.

Pese a las restricciones normativas, varias de las casetas demolidas han sido reconstruidas parcialmente por la propia comunidad.

Según la Administración Municipal, el decreto dice que las casetas no pueden superar los 90 centímetros cuadrados y no pueden estar hechas en ladrillo. Deben estar en hechas en materiales livianos como el aluminio, vidrio o madera y no puede afectar el paso peatonal.

La Alcaldía tienen un plan de restitución con las especificaciones que ha indicado Planeación Municipal.