Persisten irregularidades en traslado de pacientes en ambulancias de Cali

La Personería Municipal denunció que "las ambulancias en Cali siguen mercadeando con la vida de los pacientes", pues continúan las irregularidades en el traslado de aquellos involucrados en accidentes de tránsito.

El personero Andrés Santamaría colocó de ejemplo el accidente ocurrido la semana pasada en la vía a Puerto Tejada donde falleció el conductor de un vehículo alimentador del MÍO. Afirmó que los 20 heridos no fueron trasladados al centro hospitalario más cercano, que en ese caso era la Clínica Valle del Lili, sino que las ambulancias los llevaron a la Clínica Rey David, La Esperanza y la Clínica del Rosario que son más lejanas.

“Existe un mercadeo ilegal contrario a la ley de las empresas de ambulancias, donde han pretendido llevar a los heridos víctimas de accidentes de tránsito a centros hospitalarios, pero no al más cercano como dice la ley”, afirmó Santamaría.

“Lo que persisten son acuerdos comerciales, aunque no son visibles ni controlados por el Estado, se hacen entre conductores o empresas con diferentes centros hospitalarios. Lo que está primando son los acuerdos por encima de la vida de las víctimas de accidentes”, agregó el Personero.

Santamaría dijo que el primer ente de control ante estas situaciones es la Secretaría de Salud del Valle del Cauca y que la Superintendencia de Salud debería verificar la existencia de estos acuerdos con centros hospitalarios, además de que la Policía también podría realizar controles preventivos. "Pienso que en la ciudad deberían haber conductas de tipo penal, pues esto pone en riesgo la vida de las personas”, concluyó Santamaría.

Por su parte, el secretario de Salud del Valle, Fernando Gutiérrez, confirmó que hay un acuerdo debajo de la mesa entre algunas clínicas y ambulancias de la ciudad por el dinero que da el SOAT por los pacientes accidentados.

“Este es un tema crítico que lo hemos abordado en coordinación con el Secretario de Tránsito Municipal, hubo una serie de búsquedas para detectar ambulancias que no estén cumpliendo con diferentes requisitos”, dijo el Secretario.

El funcionario sostuvo que “las pólizas son el atractivo para que algunas clínicas quieran que todos los pacientes de accidentes lleguen. La cifra puede llegar hasta 15 millones de pesos que tiene de inicio un accidente de tránsito”.

Respecto a las sanciones, Gutiérrez afirmó que no hay pruebas evidentes que logren abordar una investigación de tipo administrativa o penal, pero indicó que 25 ambulancias fueron sancionadas en el 2014 y se establecieron medidas sanitarias alrededor de cinco entidades.