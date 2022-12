Persisten los casos de violencia contra la mujer en Cali

Entre la vida y la muerte se debate Jennifer García, de 28 años, en el Hospital Universitario del Valle. Según las autoridades, la mujer fue brutalmente atacada por su esposo, quien fue identificado como Niver Alexánder Mellizo Túquerres.

“A mí vinieron y me avisaron que la habían sacado grave, que la había golpeado muy feo en la cabeza con una varilla”, indicó Ángel Parra, familiar de la mujer agredida.

Luz Marina Plaza, la mamá de Jennifer, recordó que esta no es la primera vez que su hija es agredida por este hombre, cuyo paradero se desconoce. “Me llamó y me dijo: 'mami, mami, me le volé, me tenía amarrada'. La niña venía toda golpeada, toda vuelta nada”, dijo.

Entretanto, la Fiscalía libró orden de captura contra el agresor. “Esta orden de captura por tentativa de feminicidio es la primera que se emite desde Cali sobre este tema, a propósito de la ley nueva de feminicidios en Colombia”, manifestó Lisa Rodríguez, asesora de equidad de género de la capital del Valle del Cauca.

Las autoridades se encuentran buscando de forma insistente al responsable de este ataque.

Mujer de 35 años se encuentra desaparecida

Un drama similar atraviesa la familia de Natividad Valencia, madre de cinco hijos y quien desapareció desde el pasado 23 de noviembre. Según su hermana, había sido víctima constante de agresiones por parte de su expareja.

Familiares aseguran que el exesposo fue la última persona con la que Natividad estuvo.

“Él venía agrediéndola hace mucho tiempo, pegándole, ella ya se cansó de tanto maltrato y tenían un año de separados. Le tenía puestas varias denuncias por el maltrato que él le daba y las amenazas contra toda mi familia, a mi hija la tiene amenazada”, contó Ligia Gallego, hermana de la mujer desaparecida.

Natividad Valencia se movilizaba en un carro color blanco de placas HDQ 391 cuando desapareció, mientras que las autoridades investigan el caso.

