Personería insiste que plan desarme debe extenderse a todo Cali

La Personería de Cali cuestionó las razones por las cuales la Tercera Brigada del Ejército, en cabeza del general Wilson Neyhid Chawes Mahecha, no ha decretado una restricción para el porte de armas de manera indefinida y en toda la ciudad.

La entidad insiste en la necesidad de que el plan desarme, cuya vigencia fue ampliada por la Tercera Brigada hasta el 6 de abril sólo para 16 comunas , se extienda a las otras cinco comunas restantes.

“La medida implementada parcialmente y que ha mostrado a simple vista resultados, es importante que se extienda a toda la ciudad, pues aunque hubo disminución de los altos índices de violencia, las muertes violentas con armas de fuego aún persisten y no deja de ser altamente preocupante", dijo el personero Andrés Santamaría.

Según los registros, de las aproximadamente 1.557 muertes violentas ocurridas en el año 2014, 1.363 muertes se presentaron con armas de fuego. Asimismo, en este año y según datos del Comité Interinstitucional de Muertes Violentas de la ciudad, hasta el 24 de enero de 2015 se habían registrado 93 homicidios, de los cuales 82 se cometieron con arma de fuego, es decir, el 87 %.

“Las armas deben estar en manos del Estado y no de la sociedad civil”, concluyó el funcionario.