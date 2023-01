Pese a directriz presidencial, Cali insiste en reapertura de sectores económicos desde 1 de junio

Las autoridades de Santiago de Cali ya se encuentran resolviendo los últimos detalles para realizar la reapertura económica del centro de la ciudad. Esta se realizará de manera gradual a partir del 1 de junio.

Lo anterior se anunció pese a la directriz que el presidente de Colombia, Iván Duque, hizo el pasado miércoles sobre la cuarentena por el coronavirus COVID-19 y en la que manifestó que “salvo excepciones, todos debemos seguir en casa” .

“No vamos a tener eventos masivos, ni públicos ni privados. No tendremos bares, no tendremos discotecas y los restaurantes seguirán operando para domicilios o para recoger pedido. Eso no quiere decir que no estemos avanzando en protocolos que nos permitan vislumbrar un escenario donde esos establecimientos puedan convivir con la pandemia”, aseguró.

Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico de Cali, habló precisamente sobre la reapertura del centro de la ciudad, proceso que se prevé iniciar el 1 de junio. Según el funcionario, se pactaron protocolos de seguridad, los cuales deberán ser cumplidos a cabalidad.

“Lo que ha dicho el presidente es que, o ha hecho una recomendación a nivel nacional, es que hay unos focos de contaminación en algunas ciudades, entre ellas Cali, y que vamos a ir haciendo apertura con mayor tranquilidad y mayor cuidado. Nosotros lo vamos a hacer”, afirmó Cortés.

Asimismo, el funcionario anotó que, de manera paulatina, se irán entregando protocolos para que entren a operar otros sectores de la economía. “Esperamos que, del 15 de junio en adelante, la ciudad vaya tomando un ritmo de normalización económica”, indicó.

Comerciantes del centro

En la misma línea, Albeiro Aristizábal, presidente de Grecocentro, la agremiación de los comerciantes del centro de Cali, afirmó que seguirá los lineamientos municipales y departamentales más allá de la directriz presidencial.

“Más que lo que dice el presidente es lo que diga el alcalde y la gobernadora. La reapertura sigue en pie el 1 de junio, claro que con los controles de bioseguridad y el cordón sanitario”, sostuvo.

Pese a que el Valle del Cauca es la tercera región más azotada por el coronavirus COVID-19 (primero Bogotá y Atlántico), Aristizábal expresó que es pertinente una reapertura, la cual, a su manera de ver la situación, ayudaría a controlar la pandemia.

“Si seguimos como estamos en estos momentos con vendedores ambulantes es más delicado, en cambio protocolizados tendremos el control. Creemos que la gente solo saldrá a comprar lo necesario”, puntualizó.

El centro de Cali, que se abrirá en tres etapas, restablecerá, en su primera fase, 6.000 empleos directos.

Sector de la rumba

Por su parte, Alejandro Vásquez, presidente de Asonod, Asociación de Establecimientos Nocturnos de Cali, vio con buenos ojos la disposición presidencial, a sabiendas de que su sector será el último en abrir de nuevo.

“Nosotros hemos venido con responsabilidad atendiendo directrices del presidente, queremos estar alineados con la gobernadora y el alcalde. Viendo las cifras, consideramos que es oportuno lo que anuncia la Presidencia”, dijo.

No obstante, él está consciente del momento que afronta Cali por el COVID-19: “A pesar de la situación calamitosa, consideramos que es pertinente que, desde ya, empecemos a trabajar. Necesitamos una respuesta y una fecha tentativa para abrir”.

Este sector genera 10.500 empleos directos y cerca de 15.000 indirectos en la capital del Valle del Cauca.

Sector gastronómico

Por su parte, Branny Prado, representante del gremio de gastronómico de Cali, también vio pertinente la petición en la que insiste el mandatario de los colombianos.

“La veo centrada en la coyuntura que vive el país y Cali, una ciudad con números de coronavirus altos. Nuestro sector no tiene protocolos aún aprobados, por ende, no podemos pensar en una reapertura”, puntualizó.

Los gimnasios

Los gimnasios en Cali generan alrededor de 5 mil empleos y, según las autoridades de la ciudad, promueven salud física y mental a la población.

Este sector se reunió con voceros de la alcaldía para acordar protocolos, los cuales permitirán, en un corto plazo, su reapertura.

Tentativamente estos establecimientos reabrirían sus puertas con tomas de temperatura, un cuestionario epidemiológico, distanciamiento social y elementos de hidratación propios, los cuales no se podrán prestar.

Hasta la mañana del 28 de mayo de 2020, Santiago de Cali reportaba 2.168 casos de coronavirus COVID-19 y 97 fallecimientos, según datos de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca.

