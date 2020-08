Pese a reducción en cifra de hurtos, caleños dicen que “no se sienten seguros” en las calles

Según datos de la Policía Metropolitana de Cali, en lo que va corrido de 2020 se han denunciado 7.689 robos a personas, cifra que representa una reducción del 40 % con respecto al año inmediatamente anterior.

Pese a este descenso en los números, los habitantes de la capital del Valle del Cauca no se sienten seguros en las calles de la ciudad.

Imágenes como la de un hombre que camina tranquilo a las afueras de un centro comercial y es sorprendido por un delincuente que lo amenaza y le roba dinero generan pánico y temor entre los caleños.

“No me siento seguro. Yo salgo de mi casa a las 6:00 a. m. y regreso temprano porque tengo miedo”, contó José Luis Marín, taxista.

Por su parte, Wilson Molina, ciudadano, puntualizó que tampoco se siente seguro: “No me han atracado, pero tengo un amigo al que le pegaron un tiro por quitarle un anillo. Eso no me deja sentir seguro”.

Al respecto, las autoridades municipales revelaron que en Cali las cifras de hurto, en todas sus modalidades, han disminuido.

Según números del 2020, las denuncias de hurtos a residencias bajaron un 36 %; a comercios, un 14 %; a personas, un 40 %; a automotores, un 31 %.

Ahora que se viene la reactivación económica en Cali y la reapertura de los gremios, el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de la capital del Valle del Cauca, aseguró que ya tienen una estrategia para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía.

“Focalizaremos el servicio a partir de dos componentes, uno preventivo y el otro en línea investigativa”, concluyó el uniformado.