Pico y placa en Cali: así rota la medida este miércoles, 5 de julio

Este martes, 4 de julio de 2023, arrancó una nueva rotación del pico y placa en Cali, tal y como se estableció en un decreto firmado el pasado mes de enero. La medida aplica para carros particulares de lunes a viernes desde las seis de la mañana y va hasta las ocho de la noche.

Pico y placa en Cali hoy y la semana del 3 al 7 de julio

Lunes: no aplica por ser festivo

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

"Tenemos un esquema iniciando los días lunes con las placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. El resto de condiciones, de restricciones o de exentos, se mantienen de la misma manera. No hubo ningún tipo de modificación, tampoco en el horario que es de seis de la mañana a ocho de la noche", informó William Vallejo, secretario de Movilidad de la capital del Valle del Cauca.

Cabe aclarar que esta semana, por ser la primera en la que aplica esta nueva rotación del pico y placa en Cali, será pedagógica. "Eso no quiere decir que la gente puede salir y no va a pasar absolutamente nada. La semana pedagógica se hace con el objetivo de que la gente que no se ha enterado se entere de lo que está ocurriendo. Se hace una notificación con código H, que es una amonestación. Eso implica que debe cumplir con lo correspondiente a la ley si quiere recurrir a los descuentos", agregó el secretario.

Sin embargo, la próxima semana quienes incumplan la medida del pico y placa en Cali serán sancionados de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito en la infracción C14, "con una sanción de 15 salarios mínimos legales vigentes, más la inmovilización del vehículo y todos los costos que esto acarrea", agregó la Alcaldía de la capital vallecaucana.

Publicidad

"Durante esta jornada y hasta las 8:30 a. m., habíamos notificado a cuatro vehículos. En estos puestos de control se hace la verificación de los documentos de los vehículos que transitan y, por supuesto, cualquier infracción al código de tránsito es notificada por el cuerpo de agentes de tránsito", concluyó este martes el secretario.

Durante el primer semestre de 2023, 26.237 vehículos pagaron el valor de la tasa por congestión para circular durante la restricción de pico y placa en Cali, que tiene una duración de 14 horas diarias.