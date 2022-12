Pico y placa en Cali empezará a las 6:00 a. m., anunció Alberto Hadad

En sus primeras horas como Secretario de Tránsito de Cali, Alberto Hadad ya hizo importantes anuncios sobre su gestión. Uno de ellos hace referencia a la medida del pico y placa en la ciudad.

"Habrán cambios en horario de pico y placa para particulares y para vehículos foráneos. Aumentarán controles motos" pic.twitter.com/iirE6dbzev — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) May 5, 2015

El funcionario anunció este martes que el pico y placa ya no será de 7:00 a. m. hasta 10:00 a. m., sino que comenzará una hora antes, es decir, desde las 6:00 a. m. El horario de la tarde que va de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. se mantiene.

Asimismo, Hadad aseguró que la restricción se aplicará todo el día para los vehículos que no estén matriculados en la capital del Valle del Cauca. En ese sentido, estos automotores no podrán circular por las calles de la ciudad entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. "35 % de los vehículos que circulan por las calles de la ciudad no pagan impuestos en Cali y las usan sin invertir un solo peso", dijo.

El nuevo Secretario de Tránsito, quien volvió al cargo después de un año, indicó que los cambios se implementarán a partir del próximo jueves, al anotar que, pese a que se han estado entregando obras de infraestructura, la ciudad no da abasto porque están circulando casi 650 mil carros y 750 mil motos.

Hadad afirmó que las motos deberán transitar por la derecha, no se permitirá el zigzagueo y se inmovilizarán durante un mes las que sean sorprendidas circulando con el SOAT vencido.

También, indicó que se le ha pedido a los colegios y universidades que cambien sus horarios de clases para mejorar la movilidad. "Se pide que colegios entren algunos a las seis, otros a las ocho pero no todos a la vez a las siete", afirmó.

No obstante, la solicitud no es bien recibida entre la comunidad académica, que asegura que los horarios de las instituciones oficiales no se pueden cambiar porque se trata de una jornada única implementada desde el Ministerio de Educación.

En cuanto a las universidades, el rector de la Icesi, Francisco Piedrahíta, afirmó que la institución estaría dispuesta a sumarse a la iniciativa, pero luego de realizarse un estudio sobre su viabilidad y coordinar los horarios con otros establecimientos educativos.