Pico y placa en Cali que rige del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019

Tenga en cuenta cómo aplica la medida durante el segundo semestre del año tanto para vehículos particulares como de servicio público. Evite multas.

El decreto N° 4112.010.20.0451, firmado el 27 de junio del 2019 por el alcalde Maurice Armitage, establece la medida de pico y placa que rige para vehículos particulares, de servicio oficial y especial de máximo cinco puestos del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019 en Cali.

El documento también determinó que la restricción permanecerá en el horario habitual de 6:00 de la mañana a 10:00 de la mañana y de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche de lunes a viernes y con el último dígito de la placa.

La rotación para el segundo semestre de 2019 quedó de la siguiente manera:

Lunes: 7 y 8

Martes: 9 y 0

Miércoles: 1 y 2

Jueves: 3 y 4

Viernes: 5 y 6

Según la Secretaría de Movilidad, las sanciones para quienes no cumplan con la nueva rotación se imponen desde el martes 2 de julio, por ser el 1 festivo, y sin semana pedagógica.

Cabe recordar que la multa para los infractores de esta norma en la capital del Valle del Cauca es de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, más de $414.000, además de la posible inmovilización del vehículo.

También vale resaltar que la medida para estos automotores no rige en días festivos y fines de semana, "o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente".

Sin embargo, para los taxis, la restricción sí tiene vigencia todos los días sin excepción y la rotación es diaria. Su horario es de 6:00 de la mañana a 5:00 de la mañana del día siguiente.

Durante un mes, a partir del 1 de agosto de 2019, la prohibición se aplicó solo a un dígito diario en cumplimiento de un acuerdo del alcalde con los taxistas y como prueba piloto para combatir el transporte informal.

Pico y placa para taxis en Cali pasa de dos dígitos diarios a solo uno

Preocupación en Cali por pico y placa para taxis que pasó de dos dígitos a uno solo

No obstante, se restableció a dos a través de un decreto firmado el 10 de septiembre y por petición de los mismos conductores, que no vieron resultados positivos.

Entre el lunes 30 de diciembre de 2019 y el martes 31, rige de la siguiente manera:

Lunes: 3 y 4

Martes: 5 y 6

Con firma de nuevo decreto se restablece pico y placa de dos dígitos diarios para taxis en Cali Anuncian retorno del pico y placa de dos dígitos para taxis en Cali



Otras disposiciones