¿Pico y placa para motos en Cali? Tránsito aclara que, por ahora, no será así

Foto: Noticiascaracol.com

Debido a que en los últimos días se habían presentado desinformación respecto a un posible pico y placa de motocicletas en Cali, el Secretario de esta dependencia aclaró la situación.

“No vamos a colocarle en este momento pico y placa a las motos ni a modificar el existente para los demás vehículos. Cualquier decisión en esa dirección solo será a partir del primero de enero del próximo año”, contó Juan Carlos Orobio Quiñones, secretario de Tránsito y Transporte de Cali.

El funcionario enfatizó que con la Secretaría de Gobierno Municipal se vienen analizando temas de seguridad ciudadana y de seguridad vial para la elaboración de un decreto que regularice el uso de la motocicleta en la ciudad.

“Hay una serie de decretos que han sido expedidos en diferentes ocasiones de los cuales unos se encuentran vigentes y otros no; eso está generando desinformación y también dificultad para las autoridades a la hora de hacer los respectivos controles. Lo que estamos haciendo es revisando todo ese marco normativo para recogerlo y dejar una sola norma y que se aclare qué está vigente y qué no y cuáles son las opciones aplicables”, precisó Orobio Quiñones.

Un claro ejemplo de esto, sostuvo el Secretario de Tránsito es la medida del parrillero hombre establecida en dos decretos que lo prohíben. Sin embargo, uno conlleva a la sanción mientras el otro no, por lo cual debe existir claridad para que no haya dudas sobre la aplicación de las sanciones.

Frente al tema del pico y placa para motos, fueron varios los concejales de la ciudad que manifestaron estar de acuerdo. No solo para ponerle orden a este medio de transporte, sino pensando en que la decisión podría fomentar el uso y estabilizar el Sistema de Transporte Masivo, MIO.

Es el caso del concejal Fernando Tamayo Ovalle quien habría asegurado que además del impacto en la movilidad y desorden en las calles de la ciudad, una motocicleta la entregan con la cédula por lo que son 450 mil las que circulan y si no se coloca una restricción se llegará a 700 mil en poco tiempo.

La evaluación de este proyecto inició cuando el presidente de Metrocali, Armando Garrido Otoya habló a finales del pasado mes de julio ante el Concejo de la ciudad, diciendo que esperan llegar a la movilización de 650 mil pasajeros en los próximos 18 meses, para que el sistema se encamine a la sostenibilidad.