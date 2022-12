Piden agilizar reubicación de familias del jarillón del río Cauca en Cali

El Gobierno Nacional le hizo un llamado a la Alcaldía de Cali para que agilice el proceso de reubicación de las familias que aún viven en el jarillón del río Cauca, en el oriente de la ciudad.

Frente al tema, la Administración Municipal dijo que las obras de recuperación se están ejecutando en los tiempos establecidos. Sin embargo, el drama lo viven las personas que residen en el lugar.

Es el caso de Alcibiades Osorio, quien lleva 30 años en un sector del jarillón y asegura que es consciente que debe salir de la zona porque están en peligro, especialmente en momentos de lluvias, pero sostiene que necesita apoyo del Municipio.

"Que le reconozcan a uno lo que tiene acá para irse para otra parte, para poder vivir, yo no soy pensionado, no tengo nada", contó este habitante del jarillón.

La familia Osorio hace parte de las 6.800 que aún están asentadas en el dique. Ante ello, el Gerente del Fondo de Adaptación instó a la Alcaldía para acelerar el proceso de reubicación.

"Si no se reubican, no podemos hacer las obras, aquí están los recursos, están viviendas para poderlas entregar y poder construir las que se requieran. Es urgente reubicarlas", manifestó Iván Mustafá Durán, gerente del Fondo de Adaptación.

Según la Administración Municipal, el proceso de intervención de los 23 kilómetros del jarillón ya se inició.

"A la fecha tenemos 1.940 familias reasentadas, nos quedan alrededor de 6.800 familias por reasentar, de acuerdo a la verificación que se hizo", expresó Juan Diego Saa, gerencia Plan Jarillón.

Las obras de recuperación del dique se pretenden culminar en el 2018.