Piden cortar servicio de energía en zonas del norte del Cauca donde hay cultivos de marihuana

Autoridades aseguran que esta solicitud podría afectar a miles de campesinos de veredas donde están dichas plantaciones y generar problemas de orden público.

Por recomendación de la Fiscalía, la Compañía Energética de Occidente deberá cortar el servicio en zonas del norte del Cauca donde se han detectado cultivos de marihuana, ya que en ellos se están utilizando conexiones irregulares de luz.

Omar Serrano, gerente de la empresa, dijo que acatar la petición del organismo de control y cuya fecha vence el próximo 25 de junio, podría generar, entre otros, problemas de seguridad para sus operadores.

"Si no nos dejan entrar o si no podemos proceder con la legalización, le estamos notificando a los alcaldes que en fecha posterior, el 28 de junio, tendríamos que proceder a suspender el servicio en todo el circuito", señaló Serrano.

Edward García, alcalde de Corinto, dijo que esta no es la solución para acabar con los cultivos ilícitos. "Le van a quitar la energía a todas nuestras comunidades y todos no cultivan marihuana. Nos van a afectar a cerca de 17.000 personas campesinas e indígenas que viven en nuestra zona rural", sostuvo.

El gobernador del Cauca, Rodrigo Campo, también mostró su preocupación, porque se podría vulnerar los derechos de persona que pagan este servicio.

"El Plan Nacional Integral de Sustitución no ha tenido eco presupuestal en acuerdos que ya se tenían con habitantes de estos municipios", afirmó Campo.

Según la Compañía Energética de Occidente, las conexiones fraudulentas utilizadas en cultivos ilícitos generan pérdidas anularles que superan los $24 mil millones.

Entre tanto, los cortes se adelantarían en cuatro circuitos de los municipios de Miranda, Corinto, Toribío y Caloto.