Piden justicia por fallecimiento de joven en accidente de vehículo conducido por policía ebrio

El hecho ocurrió cuando el agente, que aparentemente estaba de permiso, transportaba varias personas en un carro, al parecer a alta velocidad, y este se volcó.

Tres ocupantes del vehículo resultaron heridos en el siniestro y otro murió. De acuerdo con testigos, el policía los había recogido en el corregimiento de San Antonio de Los Caballeros, en Florida, Valle, para llevarlos a otro punto de esta localidad, pero tomó la vía Cali-Candelaria y se negó a detenerse. El automotor quedó prácticamente destruido.

La persona fallecida fue identificada Juan Sebastián Calle Cabal, de 20 años. Según el reporte de las autoridades, al uniformado, que en ese momento estaba de civil, se le practicó la prueba de alcoholimetría, la cual arrojó grado 0.

"Estamos inconformes, porque el dictamen que dieron los guardas de tránsito fue después de 36 horas. Hablé con el fiscal y dice que ahí no se puede hacer nada porque dejamos pasar mucho tiempo. Lo que queremos es justicia, porque Sebastián no se puede quedar así, no le van a devolver la vida", señaló Melba Muñoz, habitante del corregimiento.

El policía que conducía el vehículo, John Freddy Escobar Rodríguez, está adscrito a la estación de Policía de Cascajal, en Buenaventura, y es oriundo de Florida. La comunidad del municipio pide que se adelante también una investigación disciplinaria por este caso.