Piden restablecer desayunos escolares para niños con discapacidad en Cali

De acuerdo con las directivas de AsodisValle, una de las fundaciones que vela por los derechos y la educación de los niños con discapacidad, los menores se están viendo seriamente afectados por la falta de desayunos escolares, suspendidos hace dos meses.

Padres de familia de estos pequeños interpusieron 50 tutelas este viernes y aseguraron que lo seguirán haciendo a lo largo de la próxima semana.

"Estamos pidiéndole al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación el derecho a la igualdad de los niños en condición de discapacidad y el derecho a la vida digna. Estamos diciéndole que esos niños con discapacidad, por su condición de salud, requieren un desayuno escolar digno para poder estudiar y hacer toda su rehabilitación", explica Jeisson Aristizábal, director de Asodisvalle.

En este caso, son 400 niños que se han visto afectados por falta del desayuno escolar y que por el momento están acudiendo a la solidaridad de personas, pero no alcanza.

"Sobre todo en esta parte de Cali, estamos en un estrato bajo donde hay muchos niños que en la casa no tienen el recurso para la alimentación. Ellos vienen acá con la esperanza que se les va a dar un refrigerio y ya no tenemos nada para darles", manifestó Karen Andrea Quiñónez, madre que ayuda en la fundación.

La Secretaría de Educación de Cali explicó que a las fundaciones o instituciones privadas ya se les paga por la educación y la atención alimentaria de cada niño.

"Se les están pagando una tipología año por niño dentro de esa tipología que se les paga durante el año contratado está la alimentación o complemento nutricional, no es un capricho", dijo Luz Elena Azacárate, secretaria de Educación de Cali.

Según la funcionaria, diariamente se están entregando 162 mil desayunos a estudiantes de los colegios públicos de la capital del Valle del Cauca.