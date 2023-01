"Pido disculpas al país y al conductor": hombre que lanzó piedra contra articulado del MIO

El hecho fue grabado por un usuario del sistema en el que se evidencia la reprochable conducta de este motociclista que causó indignación entre la ciudadanía.

En las imágenes quedó registrado el momento en el que el hombre persigue al bus del MIO en Cali por varias cuadras y lanza una piedra contra el automotor mientras los pasajeros gritan desesperadamente.

La conducta de este motociclista causó indignación entre los usuarios del sistema de transporte masivo de la capital del Valle del Cauca.









“Me parece que las personas a veces son muy intolerantes y no deberían estar haciendo eso contra los buses porque igual nos están prestando un servicio público”, señala Alejandra Tróchez, usuaria del MIO.

Luego de conocerse el caso y la identidad del responsable, fue él mismo quien se presentó ante las autoridades y pidió disculpas por su acto vandálico.

"Estoy arrepentido de haberme metido por un lugar donde no debí haber transitado. Pido disculpas a todo al país y al conductor", dijo Jefferson Riascos, el hombre que lanzó la piedra contra el MIO.



Este es Jefferson Riascos, quien ayer lanzó una piedra contra un bus del #MIO. Tuvo el valor civil de dar la cara y hacerse responsable de su acto. Ofreció disculpas, pero se le impuso comparendo y afrontará denuncia penal. Sirvió la sanción social y la ayuda de nuestros usuarios pic.twitter.com/H4ieqNlaFS — Nicolás Orejuela (@NicolasOrejuela) September 17, 2018

Riascos aseguró que decidió presentarse no solo para responder por lo sucedido, sino para darle un ejemplo a la ciudadanía.

"Vengo a darle ejemplo a muchas personas que andan por los lugares donde transitan los buses para que no se metan por ahí y me comprometo a no volver a actuar así", dijo.

No obstante, el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, indicó que esta persona se le impuso comparendo y también afrontará denuncia penal.

Este tipo de conductas se repiten constantemente, pues los buses que transportan a los caleños terminan siendo blanco de reacciones airadas por parte de algunas personas.

“Lo primero es que salen entre 120 y 130 buses al mes y toca sacarlos de operación, lo que afecta directamente la movilidad de nuestros usuarios. Adicionalmente por cada diez casos de vandalismo ocurre un lesionado”, explica Carlos Vega, jefe de control de operaciones de Metrocali.

En lo corrido de este año se han presentado 970 ataques a los articulados y alimentadores del sistema de transporte MIO de Cali.



