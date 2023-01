"Pido perdón": apareció mujer que habría arreglado paseo en narcobús accidentado en Ecuador

El siniestro dejó 23 muertos y 22 heridos. Claudia Ximena Orozco reconoció que se perdió la vida de personas inocentes y dijo que responderá ante la justicia.

La mujer señalada de haber organizado el paseo gratuito en el bus que salió de Cali cargado con más de media tonelada de marihuana creepy y que se accidentó en Ecuador apareció tras varios días sin conocerse su paradero y en medio de una búsqueda de las autoridades.

Este jueves 30 de agosto, habló ante los medios de comunicación y confesó que tenía conocimiento de que el vehículo accidentado el pasado 14 de agosto llevaba el alucinógeno, pero que no sabía a qué organización pertenecía.

Asimismo, reconoció que cometió un error, que se siente avergonzada y pidió perdón a las familias de las víctimas fatales del hecho, pues "se perdió la vida de personas inocentes".

Desocupada, así está vivienda de mujer que habría arreglado paseo de narcobús accidentado en Ecuador De igual forma, confesó que ya había realizado otros tres viajes desde el año pasado y que responderá ante la justicia.

“Voy a ir a entregarme a la Fiscalía y a enfrentarme a lo que me tenga que enfrentar”, aseguró.

Sobre el último viaje que acabó en tragedia, Claudia Ximena Orozco afirmó que este estuvo a punto de cancelarse porque no se había logrado conseguir la cantidad de pasajeros necesaria para llevarlo a cabo.

Además, sostuvo que el punto de encuentro para iniciar el viaje era la esquina de su casa en el barrio Santa Elena, suroriente de Cali, y que el conductor no estaba involucrado.

“La persona que me contrató falleció”: mujer que coordinó viaje de bus accidentado en Ecuador Claudia Orozco aseguró que es una persona de escasos recursos y una madre soltera que solo busca suplir las necesidades básicas de su hijo, quien tiene 19 años y actualmente estudia en una universidad pública.



Las confesiones de Claudia Orozco, señalada de organizar paseo en narcobús accidentado en Ecuador