Pilar Quintana, la caleña que escribió versión erótica de ‘Caperucita’

La caleña Pilar Quintana es la escritora de ‘Caperucita se come al lobo’, un libro de cuentos eróticos que desató un escándalo en Chile, tras haber sido distribuido por error en 283 escuelas primarias.

La escritora de 43 años concluyó su bachillerato en el colegio femenino Liceo Benalcázar de Cali. Es egresada de Comunicación Social de la Universidad Javeriana de Bogotá. Luego de graduarse de la universidad y durante tres años, realizó libretos para televisión y logró escribir una serie televisiva que se llamó ‘Cartas a Harrison’, así como una telenovela, ‘Marcelina’.

Ha escrito tres novelas y un libro de cuentos: ‘Cosquillas en la lengua’ en el 2003, ‘Coleccionista de polvos raros’ en el 2007, ‘Conspiración Iguana’ en el 2010 y, en el 2012, ‘Caperucita se come al lobo’.

Quintana, quien está radicada en Bogotá, habló con Noticiascaracol.com y aseguró que nunca se imaginó que su libro de cuentos terminara en las manos de niños en Chile.

¿Cómo se dio cuenta que sería escritora?

P.Q: Soy escritora desde que aprendí a juntar letras, desde muy pequeña supe que me gustaban las palabras y que quería dedicarme a escribir, lo primero que hice fue escribir un poema. En la universidad empecé a escribir cuentos, me di cuenta que no quería escribir no ficción, ni periodismo que lo que quería era inventarme historias. Tras escribir para la televisión en Bogotá y notando que me ocupaba demasiado tiempo, renuncié y me devolví a Cali para trabajar en una agencia de publicidad, en las noches escribía y ahí surgió mi primera novela.

¿Qué lugares la inspiran para escribir?

P.Q: Viajé durante tres años, estuve en Estados Unidos, Suramérica, India, Nepal y Australia. Luego regresé a Colombia y construí mi propia casa con mi exmarido en Juanchaco, en el Pacífico colombiano. Allí viví por nueve años y fue el lugar en donde escribí mi segunda novela.

Me gustan los lugares salvajes y alejados. Ahora estoy escribiendo sobre eso, sobre la selva, el mar, la nieve, las montañas, el desierto. Estoy haciendo otra vez cuentos que se desarrollan en lugares salvajes.

¿Cali ha jugado un papel importante en sus libros?

P.Q: Cali sigue siendo un tema central en mi literatura, mis tres novelas transcurren en Cali. Cuando era pequeña siempre me sentí ajena y extraña, la Cali en la que crecí tendía a querer que todos fueramos iguales y siempre me sentí diferente, que no cabía. Por lo que en ese sentido siempre tuve una relación de amor y odio con Cali, porque siempre quise pertenecer pero nunca pude.

Respecto al libro de cuentos eróticos ‘Caperucita se come al lobo’, ¿cómo se originó?

P.Q: Entre el 2007 y 2012 escribí este libro que lo componen seis cuentos, entre estos esta ‘Caperucita se come al lobo’, nombre que utilice para titular el libro de 65 páginas. Estos cuentos los reuní porque tenían una unidad temática y estilística igual.

¿Para qué tipo de público está escrito este libro de cuentos?

P.Q: Definitivamente no es literatura infantil, sino que es para adultos. Son cuentos que se tratan sobre el deseo y la seducción, no habla del caso típico o común en la que un hombre llega a la casa de la mujer con un ramo de flores a hacerle visita a la sala de su casa, sino que todas las seducciones del libro se saltan ese paso y son un poco enrevesadas.

De hecho, la versión original de Caperucita en 1600 no es tan sana, es absolutamente erótica y está llena de violencia. Era una sugestión moralizante para que a las niñas no se las comiera el lobo.

¿Por qué este libro de cuentos llegó a las escuelas primarias de Chile?

P.Q: Tanto mis editores, como yo, nos sorprendimos con el escándalo que se generó en Chile y que terminó extendiéndose a todas partes. La contratapa del libro es explícita, cuenta de que se trata, del tono, de que hay polvos, que es un libro con calentura. Fue extraño cuando el Ministerio de Educación de Chile permitió que llegara a las escuelas, ellos no tienen ninguna explicación, no tienen ni idea de cómo pasó.

¿Esta situación develó un grave problema en el Ministerio de Educación de Chile?

P.Q: El Ministerio de Educación tenía que haber leído el libro, no vieron ni la contratapa en donde se explica qué tipo de libro es, es como si hubieran visto el color rosa del libro, el nombre y lo mandaron a las escuelas sin saber de qué se trataba.

¿Cuál sería el consejo para los nuevos escritores?

P.Q: Es importante leer y escribir mucho. Aprender a botar a la basura la mayoría de lo que uno escribe, sólo muy poco sobrevive.