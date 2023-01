¡Pillados! En video quedaron registrados tres menores que, con arma en mano, roban supermercado

Como se evidencia en las imágenes, los implicados intimidan a varios clientes del establecimiento comercial y se llevan dos cajas fuertes producto del hurto cometido.

Inicialmente, los jóvenes caminan por una vía del oriente de Cali, segundos después ingresan a un supermercado, amenazan a quienes estaban en el lugar y algunos se arrodillan para que no les hagan daño.

Otra cámara de seguridad registra el momento en el que huyen, pero segundos después aparece una patrulla de la Policía que más adelante los aprehende.

Vea también: En flagrancia fueron sorprendidos tres menores de edad cuando cometían hurto en un establecimiento

“Se les incautan dos cajas fuertes con aproximadamente cuatro millones de pesos que habían sido hurtadas. La información que tenemos es que habrían hurtado en varios supermercados. Lo importante es saber si estos jóvenes estaban siendo instrumentalizados por adultos”, explicó el coronel Miguel Botía, subcomandante de la Policía de Cali.

Dos de los menores, a los que les incautaron también un arma de fuego, tienen una denuncia por lesiones personales.

Cifras de la Policía revelan que en lo corrido de 2019 han sido aprehendidos 24 menores de edad por hurto a personas, siete por hurto de motos y seis por hurto a entidades comerciales.



Una llamada al 1⃣2⃣3⃣ puso en alerta a las patrullas de #MiPoliciaDelCuadrante, quienes en una rápida reacción aprehendieron a tres menores de edad que pretendían hurtar un supermercado al Oriente de #CaliCo. @Region4Policia #ConstruyendoSeguridad pic.twitter.com/s0lxb60PxW — BG. Manuel Antonio Vásquez Prada (@PoliciaCali) February 25, 2019

Padres de menores infractores, que reconocen fallas en la crianza, dicen que el sistema de responsabilidad penal no es garantía para que corrijan sus conductas.

“Para mí no es ninguna rehabilitación con los muchachos, porque hay demasiados jóvenes allá, ellos no están en las condiciones de rehabilitarse”, dice la madre de un menor infractor.

Datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indican que actualmente en el Valle del Cauca hay 670 menores inmersos en el sistema. El 40 % de ellos es señalado por microtráfico, el 30 % por hurto y otro 30 % por homicidio y lesiones personales, muchos son reincidentes.