‘Pilo’ del Valle víctima de la violencia sueña con fundación médica para pobres

Fotos: cortesía Universidad Icesi

Ser médico es el sueño que acompaña desde quinto de primaria a Álvaro José Rodas Morales, un joven oriundo de Roldanillo, norte del Valle del Cauca, que creció junto a su madre y su abuela. Ahora, a sus 18 años, ve ese anhelo más cercano al ser beneficiario del programa 'Ser Pilo Paga' del Gobierno Nacional. Actualmente cursa cuarto semestre de Medicina en la Universidad Icesi en Cali.

Estudiar esta profesión desvela a Álvaro José desde niño. Con tan solo 13 años se unió a la Fundación ERE (Equipo Médico de Rescate y Emergencia), tras realizar un curso y obtener en el examen de ingreso un puntaje de 9.5, de un máximo de 10. También estuvo en la Cruz Roja, en la Defensa Civil y fue voluntario haciendo turnos de apoyo en el servicio de urgencias del Hospital Departamental San Antonio de su municipio natal.

Sus padres se separaron cuando tenía 4 meses. Su padre, un militar pensionado, no se preocupó mucho por él cuando era pequeño. Pese a esto, el universitario asegura que tienen buena relación.

La violencia fue algo que marcó al joven, quien se marchó de Roldanillo con su familia, luego que tres artefactos explosivos fueran activados frente a su casa. Tras vivir dos años en Sevilla, regresaron a su pueblo de origen. Y, al obtener la beca otorgada por el Estado, Álvaro tuvo que trasladarse solo a Cali para empezar sus estudios.

Expresa que escogió la Icesi por su pénsum en Medicina, que integra teoría y práctica. "En primer semestre hubo materias que me causaron problemas, pero mi clave fue dejar de preocuparme más por las notas que por aprender. Fui descubriendo cuáles métodos de estudio eran efectivos para mí con la ayuda que la universidad nos brinda a los beneficiarios de 'Ser Pilo Paga'", señala.

Crear la fundación Ángeles de Vida es la meta de este vallecaucano, como se lo prometió a su abuela. El objetivo es, a través de la misma, poder brindar atención médica a personas de escasos recursos. Sueña con luchar contra un mal sistema de salud, del cual él y su familia también han padecido. Sin embargo, por poco, una enfermedad en primer semestre trunca su carrera.

El estudiante empezó a tener cuadros de hipertensión con episodios que le generaban graves molestias, motivo por el que debió abandonar las aulas y permanecer incapacitado por un mes. Pero este no fue impedimento para seguir sus planes, y convirtió la sala de urgencias en salón de clases, forjando su aprendizaje a través de los especialistas que lo atendían. Cuando se recuperó regresó a su rutina y logró recuperar el semestre.

A Rodas Morales, quien se ha destacado por su excelente rendimiento académico, le encanta la música, leer y escribir. Él es uno de los 821 'pilos' que tiene la Icesi, institución de educación superior que en Valle del Cauca cuenta con el mayor número de beneficiados por este programa del Gobierno.