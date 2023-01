Pipe Bueno se despide de Jota Mario, que le dio oportunidades “cuando no pasaba mucho” con su música

El cantante caleño compartió con sus seguidores los sentimientos que le genera el prematuro fallecimiento del emblemático presentador.

Pipe Bueno tampoco se contuvo e hizo una particular y emotiva publicación en sus redes sociales luego de enterarse de la lamentable partida de Jota Mario Valencia.

“Viajaste a mejor vida, viejo JOTA”, escribió el artista vallecaucano junto a una imagen en la que aparece abrazando y sonriendo con Jota Mario.

Pero, además, hizo énfasis en lo importante que fue este ícono de la televisión colombiana en su carrera musical.

“Recuerdo esas primeras oportunidades que me diste para mostrar mi música, cuando todavía no pasaba mucho con mi música. ¡Abrazos hasta el cielo!”, anotó Pipe Bueno.



Es así como las sentidas manifestaciones continúan un día después de la partida de Jota Mario Valencia, quien falleció en el Nuevo Hospital de Bocagrande en Cartagena, donde ingresó el 31 de mayo con una sintomatología neurológica que requirió atención especializada en la UCI.

