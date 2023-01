Piratas arruinaron las faenas de pesca que realizaban tres embarcaciones en el Pacífico colombiano

El capitán de uno de los barcos terminó en una clínica como consecuencia de una herida en la cabeza.

Tres embarcaciones que se encontraban en faenas de pesca en las costas del Pacífico caucano fueron asaltadas. Piratas se llevaron todo lo que encontraron.

Lusitano, Ana María y Doña Rosario fueron los barcos asaltados en altamar. Hombres armados se llevaron la pesca de camarón de los últimos días así como las pertenencias de los tripulantes.

“Uno de los capitanes fue amedrantado porque le exigieron un dinero, que estos barcos casi no cargan o prácticamente no cargan, y, al decirles que no tenía, lo golpearon con una culata de un fusil”, dijo Javier Torres, presidente de Armadores Pesqueros.

Dos de las embarcaciones fueron asaltadas frente al municipio de Timbiquí y el otro, frente a Guapi, poblaciones localizadas en el departamento del Cauca.

“Estas actividades fueron perpetradas por miembros, al parecer, del ELN”, afirmó el capitán de fragata Ibis Luna, comandante de Guardacostas del Pacífico.

Con base en las declaraciones de los tripulantes de las tres embarcaciones, las autoridades están tras la pista de los asaltantes.

Hasta el momento no se cuantificado el monto del hurto, mientras el capitán de una de las embarcaciones que resultó con una herida en la cabeza recibe asistencia médica en una clínica de Buenaventura, Valle del Cauca.