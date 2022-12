Planee su viaje pues siete rutas del MIO dejarán de operar durante esta Semana Santa

Metrocali informó sobre los cambios que serán del 10 al 16 de abril. Por el receso en las instituciones académicas varias rutas tendrán sustituciones.

Estos son los cambios en algunas de las rutas y las opciones de viaje que tienen los usuarios para llegar a sus lugares de destino durante esta Semana Santa.

- Ruta A17A (dejará de operar los días 10,11 y 12 de abril).

Opción de viaje: Ruta A17C se programará los días 10,11, y 12 con un recorrido similar a que hace la A17A, pero sin atender la parada de la universidad San Martín. Se aborda en la parada D3 de la zona de alimentación de la estación Universidades.

- Ruta A11B especializada hacia universidad Libre (dejará de operar los días 10,11 y 12 de abril).

Opción de viaje: Rutas A18 y A17B con parada frente al el barrio Lili y Alférez Real.

- Ruta P17 (dejará de operar los días 10,11 y 12 de abril).

Opción de viaje: Ruta T31 en el tramo del corredor troncal de la Calle 5, la cual atiende todas las estaciones que están en su recorrido. Desde estación Universidades: rutas A17C y A18 hacia la Autopista Cali Jamundí. Rutas A11 y A19A: hacia la avenida Cañasgordas.

- Ruta E27B (dejará de operar los días 10,11 y 12 de abril).

Opción de viaje: Ruta E27 Terminal Menga – Capri.

- Ruta A14A (dejará de operar el sábado Santo 15 de abril).

Opción de viaje: Ruta A14B horario de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. Se aborda en la parada D1 de la zona de alimentación de la estación Universidades.

Ruta E31 (dejará de operar el sábado Santo 15 de abril).

Opción de viaje: Ruta T31.

- Rutas E52 (dejará de operar el sábado Santo 15 de abril).

Opción de viaje: Ruta T50 hasta estación San Pedro o Petecuy en el Centro. Del Centro hacia el Norte usar rutas P52D, T42 y P72.



Durante esta semana el horario de operación es:

- Lunes, martes, miércoles y sábado: el MIO operará en horario normal de 5:00 a.m. – 11:00 p.m.

- Jueves y viernes Santo: operará de 6:00 a.m. – 11:00 p.m. al igual que el MIO Cable.

- Domingo Santo: operará de 6:00 a.m. – 10:00 p.m.



Foto: archivo Colprensa