Plantón en Cali en rechazo a escalada de asesinatos de policías en todo el territorio nacional

Militares retirados y sus esposas pidieron el cese del plan pistola y exigieron al Gobierno brindar garantías a los uniformados para desempeñar su labor.

"Esto es un grito que hacemos las esposas, porque para nosotros es muy duro llegar a nuestra casa y no encontrar a nuestro verdecito", expresó Ximena Cifuentes, esposa de un uniformado.

Los asistentes a la protesta, que tuvo lugar a las afueras de la sede de la Policía Metropolitana en Cali, rechazaron la muerte de miembros de la institución víctimas del denominado plan pistola.

William Mildivelzo, un militar retirado, denunció que los uniformados están siendo asesinados en estado de indefensión. Además, según los manifestantes, el Gobierno Nacional no ha tomado medidas suficientes para evitar que se sigan presentando estos homicidios.

"Tenemos un desgobierno al que no le ha merecido ningún pronunciamiento la muerte de 14 policías en las últimas semanas", dijo Rubén Darío Rozo, un expolicía.

Asimismo, quienes participaron en este plantón se solidarizaron con las familias de los uniformados que han perdido la vida en cumplimiento de su deber, a quienes enviaron sus más sentidas condolencias.

"Todos los días asesinan a lo largo y ancho de la geografía colombiana a nuestros héroes, que han entregado lo mejor de sus vidas", manifestó el militar retirado Huber Anaya.