Plantón en Jamundí por brutal agresión a una mujer a manos de su expareja

Habitantes del corregimiento de Bocas del Palo, en el municipio de Jamundí, adelantaron un plantón por la brutal agresión que sufrió Mariana Patricia Ramírez, de 21 años y quien permanece en cuidados intensivos de la clínica Valle del Lili, de Cali, tras ser atacada con un cuchillo, presuntamente por su expareja.

"Estamos haciendo un llamado desde la comunidad a los violentos, porque no queremos que haya más mujeres muertas, ni más mujeres agredidas. Hacemos un llamado a las autoridades para que este hecho no quede impune", dijo una de las residentes de esta localidad del Valle del Cauca.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes del caso. Sospechan que el agresor sería el excompañero sentimental de la víctima, identificado como Diego Fernando Tombé, de 41 años, el cual desde hace dos meses tiene casa por cárcel por el delito de desaparición forzada.

“Que lo castiguen, ella es mi nieta y me duele porque todos somos seres humanos”, afirmó Édgar Vásquez, abuelo de la joven agredida.

De acuerdo con cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Cali, 2193 mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar en Cali durante lo corrido de 2016.