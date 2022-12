Polémica ante drásticas sanciones de Dimayor y autoridades por desmanes en clásico Cali vs. América

Ambos equipos deberán jugar a puerta cerrada en al menos 5 partidos. Dirigentes se mostraron inconformes con la medida y piden sancionar a los hinchas.

"Cerrar el estadio y ¿los equipos qué? Nosotros cómo hacemos para pagar a nuestros jugadores y a nuestra nómina de trabajadores", manifestó Julio César Díaz, directivo del América de Cali.

La Comisión de Fútbol en Cali anunció restricciones para futuros compromisos del club escarlata y del Deportivo Cali, como respuesta a los desórdenes que se presentaron dentro y fuera del Pascual Guerrero en la noche del miércoles 24 de mayo tras el clásico.

"Cuando sea usado el estadio no se admitirán barras visitantes. No se permitirá ingreso de trapos, orquestas, carnaval y sombrillas", indicó Juan Pablo Paredes, secretario de Justicia y Seguridad.

"Dígame, doctor Perdomo. ¿Cuál es la sanción para los vándalos o delincuentes, como usted los llama?", manifestó el periodista Mario Alfonso Escobar al presidente de la máxima rectora del Fútbol Profesional Colombiano.

Entre tanto, el periodista Reinaldo Barco expresó que algunas de las más afectadas serán las emisoras pequeñas, que venden con esfuerzo los cupos para transmitir los partidos.

La Fiscalía ya inicio las respectivas investigaciones para procesar a quienes fueron detenidos por los desmanes.

