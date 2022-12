Polémica en Cali por cambio de horario de pico y placa y pago por congestión

Comenzando el 2017, las autoridades de Tránsito de Cali modificaron el horario de pico y placa para vehículos particulares.

“Siendo el nuevo horario de restricción de 6:00 a. m. a 9:00 a. m. en toda la ciudad y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.”, manifestó Juan Carlos Orobio, secretario de Transito de la capital del Valle del Cauca.

Además, quienes deseen pagar $2.580.000 al año para que su vehículo quede exento de la restricción lo podrán hacer sin inconvenientes.

“Esperamos que, a finales de esta semana, las personas se puedan acercar a hacer la cancelación del periodo que consideren, recordemos que la menor fracción que se puede hacer es un mes”, agregó Orobio.

El nuevo horario y el cobro por congestión generó controversia entre los conductores.

“Si es en beneficio de la circulación de ese día, pues muy bien. Pero es bastante complicado para uno madrugar tanto”, dijo Édgar Esterlin, conductor.

“En primer lugar no cuento con el dinero y, en segundo lugar, me parece que no es justo. No es justo porque quien tiene dinero va a poder congestionar las calles que ese es el problema básico”, indicó Luis Eduardo Valencia, conductor.

Para expertos en seguridad vial, la medida puede ayudar a mejorar la movilidad, sobre todo para el sur de Cali, donde están los colegios y universidades.

“Puede ser beneficiosa si definitivamente se sacaran esos vehículos y cambiaran por transporte escolar, si la gente paga y si se acoge a una gran mayoría a eso, pues no va hacer mucho el beneficio”, explicó James Gómez, experto en movilidad.

Las autoridades levantaron la restricción del pico y placa en Cali para los primeros 15 días de 2017, debido al bajo flujo de vehículos que se presenta en este periodo. En ese sentido, la nueva medida empezará a regir a partir del 16 de enero.