Polémica en Cali por nueva aplicación que ofrece servicio de transporte en moto

La aplicación se llama Easy Moto y funciona en dispositivos móviles para llamar un servicio de mototaxi. El mecanismo ya funciona en Bogotá, Bucaramanga y Cali.

Sus directivos, que no quisieron hablar ante las cámaras, señalan que no son una empresa de transporte, sino una aplicación tecnológica para acercar al usuario con un servicio.

El secretario de Tránsito de Cali, Alberto Hadad, dijo que el mecanismo es “totalmente ilegal como sucede con el Uber” y señaló que los operativos se van a intensificar, porque la mayoría de las motos que ejercen el transporte pirata presentan irregularidades.

“No tienen SOAT, no tienen revisión técnico mecánica, no llevan el casco, las motos no tienen ningún tipo de seguridad”, aseguró el funcionario.

Entretanto, los taxistas de la capital del Valle del Cauca afirman que su gremio es el más afectado. “Es el colmo del descaro, donde queda demostrado que la ilegalidad en Colombia paga y perjudicando a un transporte legalizado, que ha venido por décadas pagando sus impuestos, tratando de sobrevivir”, sostuvo Johnny Rangel, líder de los taxistas en Cali.

Directivos de Easy Moto dicen que ya cuentan con 1500 motociclistas afiliados en Bogotá, Bucaramanga y Cali. La tarifa mínima es de 1500 pesos y también ofrecen el servicio de entrega de paquetes.