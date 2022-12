Polémica en colegio de Tuluá por docente de quinto de primaria que habría decidido cambiarse de sexo

Según informó la institución educativa, el educador puso en conocimiento a sus estudiantes que cambiaría su apariencia y que, en adelante, se presentaría como mujer.

Una polémica se ha generado en la sede educativa María Inmaculada de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, esto debido a un profesor de literatura que decidió cambiarse de sexo, generando una ola de críticas por parte de los padres de los niños.

El docente, que dicta clases a estudiantes de quinto de primaria y que tendría nombre masculino, se habría presentado como Andrea Gómez, lo que generó confusión entre sus alumnos.







“El profesor le dijo a los niños que se iba a cambiar de sexo, que pasaba de ser hombre a mujer, eso genera una reacción muy fuerte, los niños contaron a sus padres la situación y de inmediato me vinieron a buscar a pedir explicaciones y yo los escuché”, señaló el rector.

Se conoce que el educador había llegado a trabajar a la institución producto de un traslado desde la zona montañosa de Tuluá, esto, al parecer, tras recibir amenazas en su contra.

“Es un docente de mucha experiencia, ha estado dando español y literatura. Sobre el caso los papás señalaron que no van a permitir que los niños entren a clase con él. Es un señor con más de 50 años, es un choque emocional para los estudiantes”, añadió el rector de la institución educativa.

Le puede interesar:

Amenazándolas con malas notas, profesor habría abusado de niñas de... Por su parte los padres de familia rechazaron que el docente continúe dictando clases en el colegio, pues aseguran que esta situación tiene confundidos a los niños y señalaron que no los enviarán a las aulas hasta que no cambien al profesor.

Aunque las opiniones son divididas, el secretario de Educación de Tuluá, Willington Rodríguez, señaló que no se pueden vulnerar los derechos de las dos partes.

Por un lado se encuentra el derecho a la educación de los estudiantes, mientras que por el otro está el derecho al trabajo y al desarrollo de la libre personalidad. El caso, añade, es atendido por la Personería Municipal.

Este miércoles 18 de febrero se llevará a cabo una reunión entre la secretaría de Educación, el docente, las directivas del colegio y los padres de familia para discutir sobre el caso.

Foto: Colprensa