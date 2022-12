Polémica en Jamundí: comunidades afro se oponen a la construcción de proyectos urbanísticos

Habitantes de los corregimientos Paso de la Bolsa, San Isidro, Bocas del Palo y Robles rechazan estos proyectos. Dicen que sus derechos han sido vulnerados.

Aseguran que son territorios conformados por más de 3.500 familias de las comunidades afrodescendientes a los que no se les ha socializado el proyecto, según líderes comunales.

“No pretendemos frenar el desarrollo urbano del municipio pero sí necesitamos que se nos visibilice en nuestro territorios”, manifestó Rigoberto Lucumí, vicepresidente del Consejo Comunitario de San Isidro.

En el Concejo Municipal, donde se debate la iniciativa, los ediles explicaron que son siete lotes privados cuya extensión superan los cuatro millones de metros cuadrados.

“Que esos predios rurales pasen a ser urbanos, no el corregimiento como tal, sino solamente los predios que se van afectar”, dijo Fernando Calle, presidente del Concejo de Jamundí.

Si la iniciativa no es aprobada por el Concejo, el Alcalde de Jamundí podría, según la ley, autorizar mediante decreto el uso de los terrenos para la construcción de viviendas de interés social.



Foto: archivo Colprensa